Возбуждено дело о теракте после гибели военного в Севастополе

Следственный комитет возбудил уголовное дело после подрыва автомобиля с российским военнослужащим в Севастополе.

Дело расследуется по факту совершения террористического акта в отношении военнослужащего и незаконного оборота взрывчатых веществ.

Следователи назначили необходимые экспертизы. Причастные к преступлению устанавливаются, говорится в сообщении СК.

Взрыв прогремел на улице Шевченко в Севастополе утром в среду. Взрывное устройство было прикреплено к днищу автомобиля. Находящийся в машине военнослужащий ВС России погиб. СМИ пишут, что ему оторвало ноги, врачи не смогли его спасти.