Мишустин рассказал о сокращении выбросов парниковых газов

Эффективные решения для борьбы с негативным влиянием глобального потепления и адаптации зеленой повестки обсуждают в Баку. В столице Азербайджана проходит конференция участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата.

Масштабное мероприятие собрало свыше 50 глав государств, правительств и международных организаций. Россию представляет премьер Михаил Мишустин. На полях форума он уже провел встречу с генсеком ООН Антониу Гуттеришем.

Выступая на конференции, руководитель кабмина рассказал о мерах, которые наша страна принимает для сокращения выбросов парниковых газов. Упор, по словам Мишустина, делается на повышение энергетической эффективности, развитие электротранспорта, внедрение современных решений в сельское и лесное хозяйство.