Карты "Мир" начнут работать в Иране с января 2025 года

Иранская платежная система "Шетаб" и российская система "Мир" технически связаны. Карты "Мир" начнут работать на территории Ирана с января 2025 года, сообщил председатель Центробанка исламской республики Мохаммад Реза Фарзин.

Глава иранского ЦБ после заседания кабинета министров рассказал журналистам, что любой гражданин Ирана сможет использовать иранскую карту в российских банках. Но это только первый этап. На втором этапе, который начнется в январе, российские карты будут приниматься в банкоматах на территории Ирана.

Фарзин добавил, что еще один этап начнется в марте следующего года. С этого времени российские карты "Мир" можно будет использовать при оплате с помощью банковских терминалов в точках розничных продаж, передает ТАСС.