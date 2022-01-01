Певец Шаман приехал проститься со своим пресс-секретарем

В Москве сегодня прощаются с журналистом и пресс-секретарем певца Шамана (Shaman) Антоном-Коробковым-Землянским. Церемония проходит на Троекуровском кладбище столицы.

Проводить в последний путь журналиста приехали композитор Игорь Матвиенко, Екатерина Мизулина и многие другие. Проститься с Антоном приехал и Шаман. Певец был одет в черное пальто и кепку. На лице исполнителя были черные очки. Шаман (Ярослав Дронов) вышел из машины и в окружении охранников быстро прошел в зал для прощания.

Антон Коробков-Землянский скончался 9 ноября. В субботу вечером ему стало плохо дома - он начал задыхаться. Супруга журналиста вызвала скорую помощь, но прибывшие врачи не смогли спасти его.

СМИ называют различные причины смерти Коробкова-Землянского. По одной из версий, журналист мог скончаться из-за сердечной патологии. По другим данным, причиной смерти могло стать отравление неустановленным веществом.

Антон Коробков-Землянский раньше работал пресс-секретарём Филиппа Киркорова. С 2022 года представлял в СМИ Ярослава Дронова (SHAMAN). Также был директором по коммуникациям Европейской медиагруппы.