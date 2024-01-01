Турции направили предложение стать партнером БРИКС

Предложение стать страной - партнером БРИКС получила Турция. Как заявил министр торговли республики Омер Болат, вступление в объединение принесет республике значительную выгоду. Это позволит Анкаре сотрудничать со всеми важнейшими мировыми платформами.

Турция выразила интерес к вступлению в БРИКС на недавнем саммите в Казани. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва приветствует желание Анкары к сближению с объединением. Однако решение о параметрах ее участия будет принято на основе консенсуса членов БРИКС.

Россия выступает за расширение связей БРИКС. С начала 2024 года к объединению присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия, передает РИА Новости.