В деревне Марьино в Новой Москве произошло смертельное ДТП

Один человек погиб. Еще трое пострадали в результате ДТП в деревне Марьино в Новой Москве. В районе пересечения шоссе Ракитки и улицы Харлампиева "Фольксваген" выехал на перекресток на красный свет.

Там он столкнулся с мусоровозом. Тот по касательной, задел легковушку. И сбил фонарный столб. Водитель "Фольксвагена" погиб на месте. Травмы получили водитель и пассажир грузовика. А также пассажир автомобиля "Хавал". На месте работают экстренные службы. Движение в сторону Филимонковского шоссе затруднено.