Роспотребнадзор отверг угрозу эпидемии сибирской язвы в России

Ситуация в России по сибирской язве на приграничной с Монголией территории стабильна. Такое заявление сделал в среду, 13 ноября, Роспотребнадзор.

Как сообщило ведомство в своем Telegram-канале, житель граничащего с Россией монгольского региона Увс заразился сибирской язвой во время выпаса скота. Диагноз подтвержден лабораторно, заболевший госпитализирован и продолжает лечение.

Однако России распространение этой болезни не грозит. Заболевание не передается от человека к человеку, а в отношении животных и мяса осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что общая эпидемиологическая обстановка в мире нестабильна, сохранятся риски появления новых биологических угроз — например, нового высокопатогенного вируса гриппа.

Тем временем тревогу у россиян вызвали сообщения о завозе в страну после курортного отдыха в Турции вируса Коксаки. Подозрение на эту инфекцию выявили у детей в ряде регионов России. Однако эксперты подчеркивают, что угрозы эпидемиологической стабильности нет.