Германия отплатила России черной неблагодарностью в виде поставок оружия киевскому режиму, из которого убивают тех, кто когда-то помог стране объединиться. Такое заявление сделала в среду, 13 ноября, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Как отметила спикер МИД России в эфире радио Sputnik, "немцы должны знать, что наша страна была "за" и способствовала объединению их народа", хотя сейчас Германия считает своими союзниками тех, кто когда-то был против ее объединения, в том числе Францию и Великобританию.

Забыв о своем прошлом, Германия снабжает киевских националистов вооружениями, способствуя росту нацизма, неонацизма и фашизма на Украине, подчеркнула Захарова.

Ранее шквал критики вызвало намерение германских властей включить в список военных героев офицеров вермахта, некоторые из которых состояли в НСДАП и СС. Испугавшись общественного негодования, в Минобороны ФРГ заявили, что "еще раз посмотрели формулировки и отзываем их".

Захарова, комментируя публикации о том, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер ударил по голове писателя за критику политики Берлина в отношении России, заявила, что таких безумных правителей, как сегодня, Германия не видела уже 80 лет.