В Москве загорелось общежитие ветеринарной академии

В Москве загорелось общежитие государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина.

ЧП прошло в студгородке академии на улице Ташкентской в районе Выхино-Жулебино. Пожар вспыхнул на первом этаже пятиэтажного здания. Из горящего общежития сотрудники МЧС спасли 15 человек. Эвакуированы почти 240 студентов. Несколько человек остаются заблокированы в здании. Информации о пострадавших нет.

Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности из-за сильного задымления, передает ТАСС. На месте работают сотрудники МЧС. Причина пожара пока неизвестна.