Мишустин указал Гутерришу на препятствия, которые создают США работе ООН

Незаконные визовые ограничения со стороны США препятствуют нормальной работе ООН. Премьер-министр России Михаил Мишустин указал на эту проблему генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу.

Мишустин подчеркнул, что ограничения со стороны Вашингтона препятствуют участию российских представителей в работе органов Генеральной Ассамблеи ООН. Российский премьер отметил, что договоренности о статусе штаб-квартиры ООН должны соблюдаться.

Мишустин встретился с Гутерришем на климатическом саммите в Баку. Стороны отметили необходимость принятия мер, которые обеспечили бы соблюдение международных договоренностей о статусе штаб-квартиры организации, передает ТАСС.