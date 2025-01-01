Мосгордума приняла социальный бюджет столицы на 2025 год

Мосгордума приняла закон "О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов". Соответствующее решение было принято в ходе заседания столичного парламента в среду, 13 ноября.

Проект бюджета обеспечивает финансирование мероприятий государственных программ, реализация которых направлена на достижение стратегических целей развития города, определенных мэром Москвы, в числе которых – доступные и высококачественные образование и здравоохранение, комфортная и безопасная городская среда, сильная, устойчиво растущая экономика, – отметила, представляя документ в ходе заседания, министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

Ресурсы, предусмотренные в бюджете, позволят обеспечить надежную социальную защиту москвичей, повышение качества услуг, продолжение развития городской инфраструктуры, поддержку высокотехнологичного и инновационного бизнеса.

Ассигнования на социальную поддержку граждан, функционирование и развитие систем образования, здравоохранения, культуры, спорта и другие мероприятия, как и в предшествующие годы, составят половину расходов городского бюджета. В 2025 году это 2,8 триллиона рублей, а с учетом средств обязательного медицинского страхования – 3,3 триллиона рублей.

В 2025 году на оказание мер социальной поддержки жителей города предусмотрено 690 миллиардов рублей.

На выплату пособий и компенсаций в денежной форме пойдет 374 миллиарда. Еще 316 миллиардов будет направлено на предоставление мер поддержки в натуральной форме. Это льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, это бесплатный и льготный проезд на общественном транспорте, обеспечение граждан с инвалидностью техническими средствами реабилитации, приобретение путевок в санаторно-курортные учреждения, обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан. Сегодня мерами социальной поддержки за счет средств городского бюджета пользуется каждый третий москвич. Это около 4,5 миллиона горожан.

В 2025 году доходы бюджета Москвы составят 5,1 триллиона рублей, расходы – 5,6 триллиона рублей, дефицит бюджета – менее 461,1 миллиарда рублей.

В 2026 году доходы бюджета города составят 5,4 триллиона рублей, расходы – 5,8 триллиона рублей, дефицит – около 353,1 миллиарда рублей. В 2027 году доходы бюджета столицы составят 5,8 триллиона рублей, расходы – 5,9 триллиона рублей, дефицит – почти 144,6 миллиарда рублей.

Председатель столичного парламента Алексей Шапошников подчеркнул, что бюджет Москвы традиционно остается социальным и инвестиционным.

Особо отмечу, что нынешний бюджет стал третьим сверстанным в условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны недружественных государств. Бюджет города Москвы на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов сохраняет преемственность с бюджетами прошлых лет и традиционно остается социальным и инвестиционным. Он как отражает актуальные потребности москвичей, так и учитывает стратегические планы развития экономики, инфраструктуры, социальной сферы Москвы до 2030 года. Столица продолжает повышать качество жизни москвичей.

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