Появились подробности участия России в саммите G20

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 18-19 ноября примет участие в саммите "Большой двадцатки" (G20) в Бразилии. Об этом рассказала в среду, 13 ноября, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Как уточнила Захарова, Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите в Рио-де-Жанейро по поручению президента России Владимира Путина.

Саммит, рассказала Захарова, откроется запуском Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью — это флагманская инициатива президента Бразилии Лулы да Силвы. Данный временный координационный механизм расширит усилия мирового сообщества в сфере продовольственной безопасности. Россия планирует объявить о присоединении к альянсу, сообщается на официальном сайте МИД России.

Ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что "получил разведданные", указывающие на то, что Владимир Путин может посетить саммит G20 в Бразилии. Киев потребовал от организаторов мероприятия арестовать российского лидера по ордеру Международного уловного суда, если Путин приедет на саммит.

Владимир Путин отмечал, что "двадцатка" — это хороший форум и "полезный, если его, конечно, не политизировать". Напомнив о хороших отношениях с властями Бразилии, президент России заявил: "Что же я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума — разговоры будут только об этом".