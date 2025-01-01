Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заверил в укреплении поддержки Киева в следующие несколько месяцев.

Встретившись с Рютте, американский политик заявил, что "сегодня все внимание уделялось прежде всего тому, что мы могли бы сделать, чтобы убедиться, что Украина будет в наиболее крепком состоянии в 2025 году".

Блинкен отметил, что НАТО планирует передать Украине достаточно военной помощи, чтобы она смогла воевать и в 2025 году, то есть после возвращения в Белый дом Дональда Трампа, готового сократить помощь киевскому режиму, сообщает ТАСС.

Если Соединенные Штаты действительно откажут киевскому режиму в продолжении военной поддержки, крупнейшим спонсором Украины станет Германия. Спикер МИД России Мария Захарова упрекнула эту страну в черной неблагодарности, напомнив, что наше государство поспособствовало объединению Германии, а теперь Берлин накачивает оружием украинских нацистов.

Между тем представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что продвижение военной инфраструктуры США поближе к России, предпринимаемое для того, чтобы "сдерживать наш военный потенциал", встретит ответные меры для обеспечения паритета.