Напуганный ударом по Киеву Зеленский потребовал помощи союзников

Украинским войскам необходимы средства для обороны. Это крайне важно ввиду ударов ВС России по городам Украины, заявил Владимир Зеленский. Президент Украины потребовал помощи западных партнеров в своем посте в соцсети X.

Зеленский утверждает, что Украину атаковало не менее 90 российских ударных дронов. По его словам, все направленные на Киев ракеты – как баллистические, так и крылатые – были сбиты украинской ПВО.

Утром 13 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице прогремели взрывы. По его данным, над городом летали дроны и ракеты. Позже стало известно о взрывах и крупном пожаре на складах в киевском пригороде.