Летние веранды смогут работать в Москве зимой

Владельцам точек общественного питания в Москве разрешили использовать летние веранды зимой.

Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин. Теперь после окончания сезона их разрешено не демонтировать, а использовать круглый год. Это позволит хозяевам кафе и ресторанов снизить расходы на монтаж/демонтаж конструкций, а также привлечь дополнительных посетителей в течение года.

Владельцы общепита обязаны обеспечить комфорт посетителей и безопасность конструкций. Нужно будет также чистить веранды от снега и наледи, а также обеспечивать уборку у прилегающей территории в радиусе пяти метров и не мешать проезду уборочной техники.

В случае невозможности соблюдения этих требований веранду демонтируют.

Ранее синоптики заявили, что предстоящая зима в Москве будет теплой и снежной. В декабре и яваре температура будет выше нормы на 1–3 градуса.