Госдума ужесточила штрафы за организацию незаконной миграции

Виновные в подделке документов для организации незаконной миграции будут наказаны штрафом до 60 миллионов рублей. Соответствующий законопроект Госдума приняла сегодня во втором и третьем, окончательном, чтении.

Документ ужесточает меры ответственности для юридических лиц за подделку документа, способствующего организации незаконной миграции и нарушению правил миграционного учета, въезда в Россию, выбора места пребывания или жительства, а также незаконной работы в стране. Ужесточается также наказание за использование, передачу или сбыт таких бумаг.

Законопроект подготовили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, а также лидеры всех парламентских фракций. Инициативу поддержали правительство, Верховный суд, Генпрокуратура и Следственный комитет. Теперь указанные правонарушения будут наказываться штрафом от пяти до десяти миллионов рублей с конфискацией. За повторное нарушение грозит штраф от десяти до шестидесяти миллионов рублей, передает РИА Новости.