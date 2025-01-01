Украина хочет, чтобы Великобритания ежегодно обучала 5-7 тысяч украинских студентов, которые станут чиновниками и обновят украинский класс государственных служащих. Такое заявление сделал посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.

По словам политика, "нам почти удалось заверить британский истеблишмент в том, что наиболее, скажем так, гарантированное их капиталовложение, гарантированное сохранение их инвестиций – это наше образование".

Залужный призвал Великобританию прямо заняться подготовкой "наших будущих министров, премьер-министров, губернаторов, даже будущего президента", пишет украинское издание "Страна.ua".

Ранее сообщалось, что отношения между Великобританией и Украиной ухудшились из-за отказа Лондона поставлять Киеву ракеты Storm Shadow. На этом фоне киевский режим дал понять главе британского кабмина Киру Стармеру, что его визита на Украину не ждут.

Между тем судьба главного представителя киевского режима Владимира Зеленского представляется весьма мрачной. Издание The Economist пишет, что в случае проведения выборов президента Украины в мае 2025 года Зеленского ждет полное фиаско, а потому ему лучше и не пытаться баллотироваться.