Ежедневно украинская армия теряет 1,5—1,8 тысячи человек. Такие цифры приводит в среду, 13 ноября, депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сидит под арестом по обвинению в государственной измене за призыы к переговорам с Россией.

Политик отметил, что "режим политических некрофилов во главе с Зеленским хочет призвать 160 тысяч человек за 3 месяца, то есть по 50—55 тысяч в месяц, или 1,7—1,8 тысячи человек в день".

Этого, по словам Дубинского хватит примерно на три месяца, "как раз до инаугурации и полноты власти Трампа, пока эти хотят продолжать свое кровавое пиршество", сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что потери украинских войск, которые зашли в Курскую область, уже больше, чем за весь прошлый год — около 30 тысяч человек. Однако западными кураторами "приказано из-за океана" держаться любой ценой.

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что киевский режим обманывает украинских граждан, скрывая от них реальные потери — в том числе в результате удара ВС России по одному из цехов завода "Мотор Сич".