Вскрылась подноготная появления Леонтьева на юбилейном концерте Крутого

Недавно Валерий Леонтьев выступил на юбилейном концерте Игоря Крутого. Это одно из крайне редких появлений артиста на отечественной эстраде. Говорят, выступление Леонтьева было пробным шаром. Таким образом исполнитель проверял, актуален ли он и сможет ли на зарабатывать в России. Сообщается, что Леонтьев подумывает вернуться из Америки и осесть на родине, передает телеграм-канал Mash.

Несмотря на то, что ранее артист заявлял, что больше не вернется к концертным выступлениям, на заказниках, по некоторым данным, он с удовольствием споет. Говорят, Леонтьев в полтора раза поднял прайс на новогодние корпоративы в России — со 100 тысяч долларов до 150 тысяч. А новогоднюю ночь артист якобы планирует провести в Дубае за 150-200 тысяч долларов, отмечает то же издание.

Ранее в Сети пользователи утверждали, что несмотря на возраст, Валерий Леонтьев выглядит отменно и голос его звучит по-прежнему. Кроме того, у артиста, в отличие от многих коллег, кристально чистая репутация благодаря тому, что тот ведет крайне закрытый образ жизни и в скандалах принципиально не принимает участия.