Захарова описала судьбу Европы после разрешения на удары вглубь России

Суть конфликта на Украине, его природа может измениться усилиями Запада - со всеми вытекающими последствиями. Ответ на использование западных дальнобойных систем по территории России будет разрушительным, предупредила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Запад напрашивается на неминуемый и разрушительный ответ Москвы. Россия расценит разрешение Киеву бить вглубь российской территории России как вступление стран - участниц НАТО в прямой вооруженный конфликт.

Представитель МИД прокомментировала публикации о планах премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона. Они решили убедить действующего президента США Джо Байдена позволить Киеву использовать ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России, передает ТАСС.