Кадышева почти в пять раз подняла свой ценник, но оставила в райдере баранки и молоко

Песни солистки ансамбля "Золотое кольцо" Надежды Кадышевой получили бешеную популярность летом. Под песни коллектива начали снимать видео инстадивы, а более состоятельная молодежь стала приглашать Кадышеву на свадьбы и корпоративы. Тогда певица, по данным телеграм-канала SHOT, брала за выступления скромные 1,5 миллиона рублей. Но к Новому году артистка подняла ценник до семи миллионов.

Зато в райдере Надежды Кадышевой основные положения остались без изменений. Исполнительница хитов "Ручей" и "Веночек" по-прежнему готова приехать отыграть корпоратив на поезде, а в гримерке для певицы не нужно сервировать ни деликатесы, ни алкоголь. Все без изысков и по-домашнему: фрукты, баранки, молоко и чай.