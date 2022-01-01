Более 100 миллиардов долларов международной помощи поступило в бюджет Украины с февраля 2022 года, когда Россия начала специальную военную операцию. Такие данные привел в среду, 13 ноября, депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Как уточнил парламентарий, конкретно 13 ноября было получено 1,35 миллиарда долларов. С учетом этой суммы совокупный объем поступлений в украинский бюджет от западных доноров достиг 100,79 миллиарда долларов.

При этом 1 ноября Министерство финансов Украины отмечало, что на тот момент было получено свыше 99 миллиардов долларов, сообщает РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заверил в укреплении поддержки Киева в следующие несколько месяцев. Однако реальные перспективы помощи со стороны Соединенных Штатов в свете переизбрания президентом Дональда Трампа выглядят туманно.

При этом боевые потери украинской армии катастрофичны. Депутат Рады Александр Дубинский заявил, что каждый день "кривляний" украинских политиков стоит жизни 1,5—1,8 тысячи бойцов ВСУ.