Агата Муцениеце: "Сын такой "пробный варик". Он столкнулся с самым тяжелым"

Агата Муцениеце и Павел Прилучный хоть и давно оформили развод, продолжают контактировать, ведь у них сын Тимофей и дочь Мия. Казалось, что бывшие супруги смогли разойтись по-человечески, однако после того, как актриса отсудила у артиста повышенные алименты, началась война. Прилучный подал встречный иск об определении места жительства детей.

Более того, с августа сын Тимофей жил с отцом и, говорят, так с ним и находится, хотя суд временно постановил, что мальчик должен быть с матерью. Что касается дочери Мии, то она живет с Агатой.

В подкасте Red Flag Муцениеце призналась, что на воспитании сына она тренировалась быть матерью, поэтому не смогла не совершить ошибок.

"Я в шоке была. Он такой "пробный варик". Он столкнулся с самым тяжелым, наверное, потому что я не умела быть мамой, не знала как", - объяснила Агата.

Так, призналась актриса, в то время она боялась упустить молодость и переживала, что не может отправиться на вечеринку. А когда родилась Мия, то Агата себя чувствовала увереннее. Сейчас актриса счастлива, что у нее двое детей, ей с ними весело.

"Я смотрю на своих взрослых классных ребят, мы с ними вместе ездим куда-нибудь, и мне так с ними весело и круто. И я еще не бабка", - отметила Муцениеце.