Василий Ливанов в реанимации с внутренним кровотечением

Народного артиста Василия Ливанова доставили в одну из московских больниц с желудочно-кишечным кровотечением. На сей раз - в хирургию, сообщает телеграм-канал 112. Врачи спасают звезду фильмов о Шерлоке Холмсе в реанимации.

Напомним, что месяц назад Василия Ливанова уже госпитализировали. А не так давно артисту поставили неутешительный диагноз - рак. Во время обследования МРТ показало у актера злокачественную опухоль, которая якобы находится в области малого таза. Удалять ее в таком возрасте опасно.

Тем не менее, онкология в данный момент не прогрессирует. Врачи рекомендовали Василию Ливанову наблюдаться у онколога раз в год.