Алексей Глызин посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве

Заслуженный артист РФ Алексей Глызин посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту, исполнил несколько своих песен и пожелал им вернуться здоровыми, а также достойно пройти все испытания.

"Я хорошо знаком с армией, поскольку отслужил срочную службу – два года на Дальнем Востоке. Конечно, сегодня ситуация несколько другая. И я очень уважаю людей, которые идут защищать Родину, нашу страну. Они делают это абсолютно осознанно, они не боятся. Я успел пообщаться с контрактниками абсолютно разного возраста. В их глазах я не увидел ни страха, ни испуга", - заявил Глызин.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту располагается в Москве по адресу: улица Яблочкова, д. 5, стр. 1. Чтобы посетить его, следует записаться на портале mos.ru.

Ранее участники группы "Море Монро" посетили Единый пункт отбора на военную службу по контракту.

Отметим, что в России растет число добровольцев, желающих поступить на военную службу по контракту и защищать Родину. После нападения ВСУ на курское приграничье ежедневно в приемные приходят сотни человек. Для подготовки бойцов созданы все условия. Выбрать профессию помогут специалисты. В пунктах отбора можно спросить совета у бойцов элитных подразделений.