Певицу Лолиту могут заставить высказаться об СВО

"ТВ Центру" стало известно, что организация "Ветераны России" отправила письмо в Минкульт России и обратилась к Лолите с требованием выразить свою позицию по спецоперации.

Они отметили, что ранее популярная певица избегала высказываний о конфликте, не признавала гибель мирных жителей от рук украинских военных.

Напомним, Лолита Милявская возобновила гастроли по стране после "отмены" из-за участия в так называемой "голой" вечеринке блогера Насти Ивлеевой. В планах артистки на оставшуюся часть года — восемь выступлений в разных городах. Цена билетов варьируется от 2 500 до 16 000 рублей.