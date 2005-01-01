Правительство утвердило размеры выплат раненым участникам СВО

13 ноября президент России Владимир Путин подписал указ №967, предписывающий правительству установить суммы единовременных выплат лицам, получившим боевые увечья на СВО, в зависимости от степени их тяжести.

Правительство утвердило соответствующее постановление.

Выплаты распределяются по трем степеням: легкие, тяжелые и иные увечья. К первым относятся закрытые и изолированные переломы, разрывы связок, а также ожоги. Ко вторым — проникающие ранения грудной клетки, живота и других частей тела, травматическая ампутация конечностей и ранения шеи, век. А к третьим — те, что не входят в перечень. За тяжелые увечья предусмотрено три миллиона рублей, за легкие ранения – миллион рублей, а за прочие травмы – 100 тысяч рублей.

Ранее с предложением об индивидуальном подходе к выплатам к министру обороны обратилась его заместитель Анна Цивилева после посещения военного госпиталя, где ей озвучили проблему несправедливых начислений, когда боец с ампутацией получает денег столько же, сколько и его коллега с легким ранением. Андрей Белоусов дал поручение в кратчайшие сроки разработать взвешенный и справедливый подход.

Кстати, молодые участники специальной военной операции, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, получат первоочередное право на выплату на приобретение жилья. российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее этот порядок. Сейчас приоритет в получении выплат на покупку или строительство жилья имеют молодые семьи с тремя и более детьми, а также молодые семьи, которые встали на учет для улучшения жилищных условий до 1 марта 2005 года. Теперь этим правом также смогут воспользоваться молодые семьи бойцов СВО. Размер выплаты составляет 30–35% стоимости жилья, деньги можно направить на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство собственного жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.