Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии

Примечательно, что разговор между президентом России Владимиром Путиным и Наследным принцем, Председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом состоялся по инициативе саудовской стороны, сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы было выражено удовлетворение достигнутым уровнем дружественных и взаимовыгодных связей между Россией и Саудовской Аравией и продемонстрирован настрой на их дальнейшее последовательное расширение в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.

Также подчеркнута важность продолжения тесной координации в "ОПЕК плюс", констатирована эффективность и своевременность предпринимаемых в этом формате шагов по обеспечению баланса на глобальном энергетическом рынке.

Кроме того, обсуждена сложная обстановка в зоне палестино-израильского конфликта. Отмечено, что принципиальные подходы России и Саудовской Аравии в отношении ближневосточного урегулирования практически совпадают.

И в заключение состоялся обмен мнениями в контексте успешно проведенного саммита БРИКС в Казани.

К слову, ранее Турции направили предложение стать партнером БРИКС. Как заявил министр торговли республики Омер Болат, вступление в объединение принесет республике значительную выгоду. Это позволит Анкаре сотрудничать со всеми важнейшими мировыми платформами. Турция выразила интерес к вступлению в БРИКС на недавнем саммите в Казани. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва приветствует желание Анкары к сближению с объединением. Однако решение о параметрах ее участия будет принято на основе консенсуса членов БРИКС.