Представлены новые герои спецоперации

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Ефрейтор Максим Рыгайло, выполняя задачи по тыловому снабжению батальонных тактических групп, сумел доставить провизию, прорвавшись через артиллерийский обстрел противника. Проявив мужество и находчивость, он смог вовремя подвезти продовольствие на передовую, что позволило нашим военнослужащим продолжить оборону важного опорного пункта.

Гвардии младший сержант Александр Товаренко обеспечивал устойчивой связью штурмовые подразделения с командованием. Противник, пытаясь вернуть ранее утраченные позиции, открыл миномётный огонь. Проложенная линия связи была нарушена. Под обстрелами и атаками вражеских дронов Александр устранил повреждения и заново настроил сеть, восстановив связь с наступающими штурмовиками.