Российские войска нанесли комбинированный удар по объектам ВСУ в Киеве и Киевской области. Продолжается активное наступление в зоне проведения СВО. Наши штурмовые отряды успешно продвигаются вглубь обороны противника на Кураховском и Времьевском участках фронта.

Минобороны опубликовало кадры объективного контроля работы расчета РСЗО "Град" на Северском направлении. Получив от разведки координаты пункта временной дислокации одного из подразделений ВСУ, ударили полным пакетом реактивных снарядов.

А это уже работают зенитчики. На Краснолиманском направлении экипаж зенитного ракетного комплекса "ОСА – АКМ" уничтожили барражирующий боеприпас американского производства "Switchblade". Радиолокационное оборудование ЗРК "ОСА" позволяет обнаруживать вражеские беспилотники на дистанции более 10 километров.