Ивлеева изощренно отреагировала на плевок Киркорова

Настя Ивлеева до недавнего времени была одной из самых успешных блогеров в России. Однако все перечеркнула так называемая "голая" вечеринка. Напомним, что в конце прошлого года общественники бурно отреагировали на мероприятие, организованное Настей Ивлеевой. Тогда гостями вечеринки, на которую люди обязаны были прийти "едва одетыми", стали Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Ольга Орлова, Лолита Милявская и многие другие. В результате негативного общественного резонанса многие эти знаменитости горько пожалели о том, что пришли на праздник, потому что их выступления начали отменять одно за другим. У той же Лолиты сорвался юбилейный тур, ей пришлось взять паузу на несколько месяцев.

И вот сейчас Филипп Киркоров, которому пришлось публично просить прощения, пожаловался, что после резонансного мероприятия, поставившего его карьеру под вопрос, Настя Ивлеева даже никак не извинилась.

"Я в той истории просто мимо проходил. Я там даже не был внутри. Хотя бы извиниться можно было? Так, как я огреб за всю эту историю, никто не огреб. Я по подиуму не ползал, в зал не ходил, человека с носком в глаза не видел. Я когда зашел — увидел Содом, но подумал: "Я Насте обещал". Поднялся в гримерку, подарил ей цветочки и ушел!" - приводит слова Киркорова Woman hit.

Примечательно, что Настя Ивлеева быстро отреагировала на реплику Филиппа. В своем официальном телеграм-канале она выложила фотографии серег в виде крыс и задала риторический вопрос:

"А кто-нибудь знает, у Киркоряна уши проколоты?"

Напомним, что ранее сам Филипп Киркоров выложил в общий доступ документы, на которых видно, что настоящая фамилия его отца - Крикорян.