Собянин: Уникальная инновационная школа открылась в центре "Сколково"

Модель школы "Сколка" ориентирована на получение практических навыков в области индустрий будущего: биотеха, ИИ и ИТ, креативных индустрий и космических технологий. Наставниками детей будут специалисты компаний-резидентов инновационного центра. Также в числе партнеров школы — "Роскосмос", "Союзмультфильм", Российский квантовый центр и другие компании.

Кроме того, в школе оборудованы многофункциональные спортзалы со скалодромом и зоной 3D-физкультуры. На прилегающей территории размещены спорткомплекс, научно-популярное оборудование и другое. А благодаря большой площади остекления и открытым пространствам в школе максимально используется естественное освещение. "Сколка" сможет принять 825 учеников, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее руководитель индустрии биотехнологий школы "Сколка" Ольга Заборская сообщила: "Мы можем заниматься генными модификациями, мы можем расшифровывать геном, заниматься микроклонированием, аэропоникой, гидропоникой, выращивать рыб, заниматься промышленной микробиологией. И изучать буквально все, что доступно современному школьнику и даже студенту профильного вуза".

А в соседней лаборатории занимаются физики, сейчас главная тема - космос. Направление сколь популярное у подростков, столь и востребованное в промышленности.

Ежегодно в Москве открывается 40-50 новых школ и детских садов. Из них примерно половину возводят частные инвесторы. В результате город получает дополнительные места для учеников и рабочие места для педагогов.