Председатель Мосгордумы Шапошников рассказал о бюджете столицы

Из каких источников формируются доходы города? Учитываются ли при подготовке бюджета пожелания москвичей? Как столица поддерживает участников спецоперации и членов их семей? И где жители могли бы узнать, какие проекты будут профинансированы в их районе?

В программе "События. 25-й час" о бюджете столицы подробнее рассказал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

"Бюджет – один из самых больших среди мегаполисов мира. И Москва этого заслуживает. Потому что Москва – это город тружеников. Основная доходная часть – это наши с вами налоги", - отметил он.

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