Киеву придется уступить: союзники Украины рассматривают варианты завершения конфликта

Союзники Украины из числа европейских государств обсуждают возможные варианты урегулирования украинского конфликта, предусматривающие территориальные уступки со стороны Киева, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на The Washington Post.

"Среди европейских союзников Украины наблюдается тихий, но все более сильный сдвиг в сторону представления о том, что боевые действия закончатся только в результате переговоров между Киевом и Москвой, предусматривающих уступки Украиной территорий", - информирует издание со ссылкой на десять бывших и действующих официальных лиц из НАТО и стран Европы.

Отмечается, что такая модель переговоров приобрела большую актуальность после победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на президентских выборах, а также после ухудшения ситуации на фронте.

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа после его инаугурации 20 января возьмет курс на укрепление позиций США и отказ от глобальных обязательств. По некоторым данным, республиканец раздает ключевые посты сторонникам идеи "Америка прежде всего". Более того, избранный президент решил не просто набрать новую команду, но и создать новое министерство.

Кроме того, стало известно, что новоизбранный президент США Дональд Трамп отменит указы предшественника Джо Байдена, подписанные демократов в течение первой недели после официального вступления в должность главы государства.