Украинские боевики ударили по Энергодару в Запорожской области. В городе, где находится атомная электростанция, зафиксированы не менее восьми взрывов. Погиб мирный житель, уничтожены несколько автомобилей, повреждены фасады домов. Гражданские объекты также подверглись атакам дронов-камикадзе. Не исключено, что это ответ националистов на активизацию наших наступательных действий на запорожском направлении. Теперь ВСУ придется спешно перебрасывать подразделения из курского приграничья, где российская армия неуклонно теснит противника.

Буквально подкравшись на минимальной высоте, экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52 наносят удары по личному составу и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области. Авианаводчик докладывает: все цели уничтожены.

Расчеты тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" в курском приграничье поддерживают наступательные действия штурмовых подразделений тульских и рязанских десантников. Попадая в цель, 220-миллиметровые термобарические снаряды распыляют взрывоопасную смесь. Температура в несколько тысяч градусов и избыточное давление уничтожают любые укрепления противника.

Мощь нашего оружия в полной мере ощутил на себе рядовой ВСУ Алексей Покотилов. И предпочел сдаться в плен. Теперь житель Одессы рассказывает: вышел из дома в шортах и тапочках. А затем - знакомый сценарий: наряд полиции - ТЦК - Курская область. Впрочем, была еще короткая подготовка.

С каждым днем ситуация на фронте для Киева все больше осложняется. Российские бойцы освободили поселок Ровнополь на юге ДНР. Подняли флаг в Новоселидове и Ильинке. Прорвались в Макаровку. Овладели центром города Курахово и прилегающими улицами.

Подразделения Южной группировки войск при поддержке ударов авиации и огня артиллерии нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечина, Дачного и Курахова. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль, две станции РЭБ и два полевых склада с боеприпасами.

Залпы наших тяжелых огнеметных систем. На этот раз работает боевая машина "Тосочка" - самая совершенная среди аналогов. В отличие от гусеничного "Солнепека", у нее колесный ход, увеличенная дальность стрельбы и самая современная система наведения. Мощным ударом уничтожены позиции ВСУ в районе Шахтерского на южнодонецком направлении.

13 ноября - День войск радиационной, химической и биологической защиты, в состав которых входят подразделения ТОС. По этому случаю командование вручило отличившимся огнеметчикам государственные награды.