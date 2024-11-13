"Сегодня он очень приятный": Трамп встретился с Байденом в Белом доме

Президент США Джо Байден и избранный президент Дональд Трамп провели встречу в Белом доме, в ходе которой подчеркнули важность мирной передачи власти, сообщает РИА Новости.

"Политика — это сложная вещь. Часто это далеко не приятный мир, но сегодня он очень приятный, и я ценю, что процесс передачи власти проходит настолько гладко, насколько это возможно", - сообщил Дональд Трамп, беседуя с Джо Байденом в присутствии представителей прессы.

Тот оказался немногословным. "Пожалуйста", - коротко ответил Байден.

Ранее стало известно, что новоизбранный президент США Дональд Трамп отменит указы предшественника Джо Байдена, подписанные демократов в течение первой недели после официального вступления в должность главы государства. Такое заявление сделала пресс-секретарь штаба республиканца Кэролайн Ливитт. По ее словам, 94 указа, подписанных Байденом за первую неделю его работы на высшем государственном посту, "привели к кризису на границе и экономическому кризису".

Чиновница подчеркнула, что пресловутые указы Байдена, а также документы за подписью его вице-президента Камалы Харрис были подписаны "с целью отхода от эффективного политического курса первой администрации Трампа".