Шарапова рассказала об уходе Андреевой

Арина Шарапова стала новой звездной гостьей программы на YouTube "PROжизнь". Она рассказала об уходе своей коллеги Екатерины Андреевой. Напомним, что шесть лет назад легендарная ведущая вдруг перестала появляться в вечерней новостной программе Первого канала. Ей на замену пришел Кирилл Клейменов. Ходили слухи, что Андреева повздорила с руководством, поэтому ее уволили.

"Когда Катю сняли с эфира, я плакала. Я ей звонила, поддерживала, очень хотела, чтобы она вернулась обратно. Тогда она реально занимала пространство, у нее образ такой серьезный, большого человека... Вот она ушла, и как будто бы дыра образовалась в пространстве. Что бы там ни говорили. А потом она вернулась, и все пошло своим чередом", - высказалась Шарапова.

Примечательно, что сама Екатерина Андреева впоследствии неохотно комментировала это обстоятельство. Так, в своем блоге ведущая писала: "Такой вкус у начальников...". А в беседе со Светланой Бондарчук ясно дала понять, что не будет обсуждать эту тему.