Трамп номинировал на должность нового министра обороны Пита Хегсета

Не верьте тем, кто говорит, что герои остались только на экране! С экрана они легко переходят в реальный мир, который надо спасти, предварительно разрушив всё вокруг. Дональд Трамп номинировал на должность нового министра обороны США бывшую звезду телеканала "Фокс-Ньюс" Пита Хегсета. Который давно прославил себя.

Несколько лет назад Пит Хегсет прославился на всю Америку, заявив в прямом эфире: нет смысла руки мыть, потому что микробов не существует. Их же нельзя увидеть! Все соцсети только эту тему и обсуждали.

Министр с грязными руками? А что тут такого? Главное, чтобы помыслы были чистыми. К тому же, и послужной список у номинанта солидный. Служил в Афганистане и Ираке. Дональд Трамп объяснил свой выбор:

"С Питом у руля враги Америки предупреждены: наши военные снова будут великими, и Америка никогда не отступит".

Человек, не верящий в микробов, это, конечно, смешно. С другой стороны, даже американская пресса начала осторожно рассказывать о том, что старик Байден такой хаос оставляет после себя, а Трампу всё это разгребать придётся!

Солидные люди в эполетах вызывают всё меньше доверия. Да и в прежние времена высокие чины любили вести себя как герои боевиков. Когда в начале нулевых американцы решили свергнуть правительство Саддама Хусейна и посадить в Ираке своих кукол, повод быстро нашёлся.

Тогдашний министр обороны США Колин Пауэлл исполнил в Совете безопасности нелепое шоу, показав пробирку с белым порошком. Якобы, доказательство того, что Саддам Хусейн производит оружие массового поражения. Мировое сообщество удивилось - министр обороны полный идиот, притащивший смертельно опасную субстанцию в здание ООН? Или ему другого порошка подсыпали?

Перед микробами - никогда. К тому же, их не существует: в действительности всё не так, как на самом деле.