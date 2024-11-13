Изменившаяся Варум сообщила об отношениях с Агутиным: "Нет нужды - нет брака"

Анжелика Варум ведет крайне закрытый образ жизни. Пару лет назад артистка перестала вести социальные сети. Она изредка выступает с супругом, певцом Леонидом Агутиным. Светские мероприятия она не посещает, на телевидении не снимается, интервью не дает.

Однако на днях журналистам удалось пообщаться с певицей, которая приняла участие в сборном концерте. По мнению представителей СМИ, Анжелика выглядит просто великолепно. Многим показалось, что артистка похудела и посвежела. Журналисты задали вопросы, касающиеся личной жизни Варум. Так, Анжелика призналась, что уже не обращает внимания на то, что женщины вешаются на ее мужа.

"Есть только потребность друг в друге. Если эта потребность есть, то будет все хорошо. Нет нужды - нет брака. Все очень просто. Никаких других секретов у меня нет", - высказалась Анжелика Варум.

Ранее Леонид Агутин в интервью признался, что мечтает нянчить внуков. Однако обе дочери (от разных женщин) не торопятся делать его дедом. О наследнице Лизе, которая с детства живет в Америке и в России бывает лишь наездами, Анжелика рассказала:

"Она очень увлечена творчеством. И мне хочется, чтобы она состоялась в своей профессии. Наверное, как и любой маме".

Елизавета тоже занимается музыкой, напоминает "МК". У нее есть своя рок-группа и, очевидно, пока нет планов становиться мамой. Анжелика Варум ее и не торопит.

"В этом вопросе нельзя ничего требовать. Она должна сама определиться", - высказалась о рождении внука певица.