Успенская перестала прятать дочь после скандала

Больше месяца прошло с исчезновения Татьяны Плаксиной, единственной дочери Любови Успенской. Певица сделала заявление о пропаже наследницы и предположила, что ее могли накачать наркотиками и заставить сказать на камеру всякие плохие вещи про нее. Так и вышло. Вскоре Татьяна нашлась. Якобы она была в Израиле. А спустя короткое время Плаксина действительно дала интервью, в котором негативно высказалась в адрес матери.

Общественность бурно отреагировала на скандал. Многие интернет-пользователи сделали вывод, что Плаксина, у которой ранее были серьезные проблемы с наркотиками, "сорвалась". Вскоре появилась информация, что Татьяну отправили в реабилитационный центр.

Сама Любовь Успенская, которая обычно с завидной регулярностью публиковала фото и видео с дочкой, вдруг ушла в тень и перестала выставлять совместные кадры. Однако сегодня, 13 ноября, впервые за продолжительное время опубликовала видео, на котором запечатлела Татьяну Плаксину, играющую на рояле.

"У меня сегодня выходной. И как приятно отдыхать под музыку, когда моя Танечка играет для меня на фортепиано, особенно Шопена", - сообщила Успенская на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

На видео Плаксина запечатлена в приталенном цветастом платье в пол и с убранными в косичку волосами. В комментариях подписчики рассыпались в комплиментах Татьяне и выразили надежду, что проблемы в семье остались в прошлом.