Полиция в Париже применила слезоточивый газ для разгона пропалестинской акции накануне матча Франция-Израиль. На площади у вокзала Сен-Лазар собрались несколько тысяч пропалестинских активистов. Вскоре начались стычки протестующих с полицией. Радикально настроенные участники акции начали бросать в стражей порядка файеры и петарды, передает РИА Новости. К акции призвали партии левых и организации, поддерживающие Палестину.

Ранее Россия поддержала проект резолюции ООН по Газе. Документ, который подготовили 10 непостоянных участников Совета Безопасности, предусматривает немедленное и безусловное прекращение огня, а также освобождение всех заложников.

Как заявил официальный представитель нашей страны при всемирной организации Василий Небензя, за год с лишним, прошедший с момента трагических событий 7 октября, потакающий Израилю во всем Вашингтон разделил с западным Иерусалимом вину за гибель более 43-х тысяч палестинцев.