В Джанкойском районе Крыма разбирают завалы на месте обрушения моста

Спасатели МЧС всю ночь разбирали завалы на месте обрушения автомобильного моста в Джанкойском районе Крыма. Пролёт обрушился над железнодорожными путями, прервано движение грузовых поездов.

На восстановление путей потребуется не менее суток, на месте ЧП работают более 40 человек и 16 единиц техники. Предварительно, причиной обрушения стала перегруженная фура. Кроме неё на мосту в это время находился и легковой автомобиль. Спасатели достали из машин двух пострадавших, один из них в тяжёлом состоянии. Ведётся расследование.