Разбор рухнувшего в Крыму моста может занять около суток

На месте обрушения моста в Джанкойском районе Крыма продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям России продолжают разбирать образовавшиеся завалы, чтобы освободить железнодорожные пути. Движение поездов приостановлено, возобновить его обещают в течение суток, пишут "Известия".

В Южной пригородной пассажирской компании подтвердили ТАСС, что движение электричек приостановлено на участке Соленое Озеро — Джанкой в Крыму из-за обрушения моста. Грузовые железнодорожные перевозки между Крымом и Запорожской областью также приостановлены, рассказали в министерстве транспорта и транспортной инфраструктуры Запорожской области.

По предварительным данным, причиной обрушения моста стала чрезмерная нагрузка на конструкцию – мост рухнул, когда по нему проезжал большегруз. Следствию предстоит также оценить состояние моста к моменту происшествия. Пострадали два человека, один госпитализирован.