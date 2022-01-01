Украина может остаться без поддержки западных партнеров из-за анонсированной главой киевского режима Владимиром Зеленским программы социальной помощи. Такое заявление сделал бывший президент Украины Петр Порошенко.

Недовольство политика вызвало обещание Зеленского выплатить каждому украинцу по тысяче гривен (около 24 долларов США). Порошенко заявил, что Зеленским таким способом пытается купить голоса избирателей.

Однако избиратель на такую приманку "больше не пойдет", в то время как "партнеры перестанут давать деньги Украине на помощь", пригрозил экс-президент. Он также обвинил действующие власти в том, что они думают о возможных будущих выборах вместо того, чтобы пытаться разрешить конфликт с Россией, сообщает РИА Новости.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что в бюджет Украины с февраля 2022 года, когда Россия начала специальную военную операцию, поступило уже 100,79 миллиарда долларов.

Между тем глава киевского режима Владимир Зеленский, напуганный ударом ВС России по Киеву, потребовал новой помощи от западных партнеров, мотивируя это необходимостью защиты и самообороны.