В Госдуму внесут законопроект о введении рублевых спецсчетов для иноагентов

В Государственную думу в четверг внесут законопроект о порядке получения иноагентами выплат за интеллектуальную деятельность.

Депутаты планируют принять документ в первом чтении уже на следующей неделе, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. На текущий момент иноагентами в России признан 491 человек.

Ко второму чтению будут подготовлены дополнительные нормы, касающиеся также зачисления средств на специальный счет от продажи или сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества.

Об инициативе депутатов стало известно на прошлой неделе. Любые доходы от творческой деятельности иностранных агентов будут зачисляться на специальный и обязательный рублевый счет. Распоряжаться средствами со счета иноагенты смогут только после того, как с них снимут статус лица, выполняющего функции иностранного агента.

Под действие законопроекта попадут исполнения и фонограммы, товарные знаки и изобретения, произведения науки, литературы и искусства, а также сообщения в радио - или телеэфирах.