Лавров рассказал о проблемах с заправкой самолета из-за санкций

Экипаж самолета специального летного отряда "Россия" в последние годы сталкивается с проблемами при заправке. Причина – западные санкции, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы МИД, целая история была в прошлом году, когда Лаврову было поручено представлять президента на саммите в Йоханнесбурге. Выяснилось, что практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, не принадлежат стране, приводит рассказ российского министра РИА Новости.

Лавров отметил, что какое-то время страны будут вынуждены бояться санкций Запада, стараться избегать вторичных наказаний. Однако у нормальных граждан этих государств, конечно, крепнет обида за свой суверенитет, уверен дипломат.