Киев перебросил в район Часова Яра боевиков "Азова"* (запрещенная в России организация). Командование использует радикалов для устрашения других подразделений ВСУ, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По данным Марочко, в задачи боевиков 12-й бригады специального назначения "Азов"* входит стабилизация обстановки в этом районе. Они должны не допустить прорыва оборонительных рубежей вооруженных формирований Украины, уточнил военный эксперт.

Марочко не исключил, что поставленную задачу "азовцы"* будут выполнять карательными методами, за счет устрашения военнослужащих других подразделений украинской армии. По мнению эксперта, можно ожидать активного использования тяжелых ударных беспилотников "Баба-яга", которые стали "визитной карточкой" украинских националистов, приводит комментарий эксперта РИА Новости.

* Запрещенная в России террористическая организация