Необходимо обеспечить продолжение поступления оборонной помощи Украине. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Как признал политик, Украина теряет территории и проигрывает на фронте России. Необходимо вывести киевский режим "в положение для стабилизации фронта и затем возвращения территорий", подчеркнул Рютте.

Для этого, по его словам, требуется на протяжении всей зимы и, при необходимости, в долгосрочной перспективе убедиться, что военная помощь продолжит поступать на Украину, поскольку это по-прежнему крайне важное направление работы союзников киевского режима, сообщает ТАСС.

Между тем западные журналисты бьют тревогу, сообщая о развале фронта для украинской армии. Аналитики подчеркивают, что некоторые подразделения украинской армии в настоящее время укомплектованы примерно на треть от необходимого количества. В таких условиях ни о каком удержании фронта говорить не приходится.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что ежедневно украинская армия теряет 1,5—1,8 тысячи человек, а происходит это из-за "кривляний" украинских политиков, которые "хотят продолжать свое кровавое пиршество".