Лавров: Россия готова к общению с новой администрацией США

Россия готова к общению с новой администрацией США – мяч на их стороне. Такое заявление сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат напомнил высказывание главы государства Владимира Путина на пленарной сессии клуба "Валдай" о том, что он "готов к общению всегда, не мы его прерывали", сообщает РИА Новости.

При этом строить какие-либо догадки относительно того, как могут далее развиваться российско-американские отношения, Лавров отказался, отметив, что "судить будем по конкретным делам", а "ожидания, гадания – не буду".

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, в свою очередь, рассказал в интервью ТАСС, что после январской инаугурации Дональда Трампа уже будет более-менее ясно, появятся ли какие-то изменения во внешней политике США.

В том, что касается контактов Москвы и Вашингтона по Сирии, Лаврентьев отметил, что "Соединенные Штаты играли и играют достаточно значимую роль", а потому "с ними надо будет, естественно, договариваться".

Источники ранее уверяли, что Дональд Трамп уже провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным – якобы политики поговорили о ситуации на Украине, а также обсудили способы достижения цели по установлению мира на европейском континенте. Однако в Кремле эти слухи опровергли.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва не предвидит отказа Вашингтона от санкционной политики – Россия не ждет изменений экономической риторики США с возвращением в Овальный кабинет Белого дома Дональда Трампа.