Инструкторы готовят бойцов в Крыму

Тактическая стрельба в боевых тройках. Сначала наступление, затем откат. Обязательный контроль неба. Это основа обучения стрелков, которую доработали с учетом реалий современного боя.

"Эта война показала, что машины могут многое. Идет работа с БПЛА, как уйти от БПЛА, как защититься, система маскировки. Много факторов", - рассказал инструктор по стрельбе и тактической подготовке.

Здесь готовят универсальных солдат. Инструкторы не знают, в какое подразделение попадут бойцы и какую получат специальность. Но знают, что повар, медик и штурмовик должны одинаково владеть стрелковым оружием и гранатометом.

"Возраст разный, разный уровень подготовки. Кто-то в армии служил, кто-то не служил, но по итогу весь свой опыт мы им передали, и все на 100% готовы выполнять задачу", - отметил инструктор по стрельбе и тактической подготовке.

Это так называемый полк резерва. Новобранцы совсем недавно подписали контракт с Министерством обороны и сейчас оттачивают мастерство на одном из крымских полигонов.

Этот участок называется "Деревня". Здесь под руководством инструкторов бойцы отрабатывают штурм и зачистку малоэтажной застройки, например, в деревне. Все как в боевых условиях – освободили и заняли круговую оборону.

Тем, у кого совсем нет опыта, командиры уделяют больше внимания. Помогают и сослуживцы, которые уже прошли горячие точки. В составе подразделения добровольцы со всей страны.

Обязательны и занятия по тактической медицине. При ранении в крупную артерию есть лишь две минуты, чтобы наложить жгут. Учитывая опасность, исходящую от беспилотников, счет идет на секунды. Да еще и помощь нужно оказать себе самостоятельно. Поэтому все действия отрабатывают до автоматизма – на передовой это поможет выжить и дождаться группы эвакуации

Среди новобранцев есть и девушки. Галина – потомственный медик. Её родные были врачами еще в Великую Отечественную. На гражданке работала фельдшером. На фронт просилась с первых дней СВО. Но взяли только сейчас.

Это лишь первая часть подготовки. Следующая пройдет уже в зоне СВО -непосредственно на участке несения службы с учетом особенностей местности. Направления разные, цель одна – защита Родины.

Никита Васильев, "ТВ Центр"